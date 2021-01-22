Başkan Demir’den personele ‘üretim’ mesajı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ülkemizde 30 büyükşehir belediyesi var. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en iyisi olmak durumundayız. Bunu da alanıyla ilgili çok çalışan ve üreten personellerimizle başarabiliriz” dedi.

Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, istişare toplantısında konuştu. Toplantıda Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Proje Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Gökbilgin de hazır bulundu. Belediye binasında gerçekleşen toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Demir, kenti gelecek hedeflerine mutlaka ulaştırmak zorunda olduklarını, bunun içinde tüm çalışanların verimliliklerinin ve üretkenliklerinin artması gerektiğini söyledi.

“Üretenlerle başarabiliriz”

İstişare toplantılarında birimlerin hizmetlerini, projelerini ve personellerin çalışmalarını değerlendireceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, çalışanlara Samsun’a kazandırılan yatırımlardan ve projelerden bilgi sahibi olmalarını istedi. Türkiye’de en başarılı belediye olacaklarının altını çizen Başkan Demir, “Belediyeler şehirler için önemli kurumlardır. Kentlerin, kalkınmada lokomotif gücüdür. Dolayısıyla performansıyla şehrin kalkınması doğru orantılıdır. Alt yapıda, kültürde, sanatta, turizmde, eğitimde, dezavantajlı engelli, sosyal desteğe ihtiyaç duyulan gruplar üzerinde çok etkilidir. Dolayısıyla verimli ve teknik bir belediyeyi oluşturmak zorundayız. Ülkemizde 30 büyükşehir belediyesi var. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en iyisi olmak durumundayız. Bunu da alanıyla ilgili çok çalışan ve üreten personellerimizle başarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.