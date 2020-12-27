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Başkan Demir’den projelere yakın takip

SAMSUN HABERLERİ  | 27.12.2020 17:27 | Son Güncelleme

Haftanın 7 günü Samsun’un tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe ilçe yapılan tüm yatırımları yerinde inceliyor.Samsun’un her noktasına yatırım ve projeler götüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerek hafta içi gerekse hafta sonu tüm mesaisini Samsunlular için harcıyor.

Haftanın 7 günü Samsun’un tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe ilçe yapılan tüm yatırımları yerinde inceliyor.
Samsun’un her noktasına yatırım ve projeler götüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerek hafta içi gerekse hafta sonu tüm mesaisini Samsunlular için harcıyor. Geçen Perşembe ve Cuma günü Ankara’da temaslarda bulunan Başkan Demir, ayağının tozuyla geldiği Samsun’da hafta sonu da sahada çalışmalarını sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün’ün ardından en son Cuma günü Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen ve Samsun için çok önemli çalışmaları masaya yatıran Başkan Demir, müjdeli haberlerle geri döndü.
Cuma akşamı Samsun’a dönen ve hiç ara vermeden Cumartesi sabahı tekrar sahaya çıkan Mustafa Demir, Ayvacık’ta yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ayvacık merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Çökekli Mahallesi’nde, Amasya Taşova sınırına kadar olan 21 kilometrelik genişletme çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, daha sonra Yeşilpınar - Eynel Mahalleleri ile Şenpınar

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