Başkan Demir’in hafta sonu mesaisi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu hafta sonunda da sahaya inerek çalışmaları ve yatırımları yerinde inceledi.

Haftanın 7 günü yoğun bir mesai ile çalışarak Samsun’u geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kurmaylarıyla birlikte sahada yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan yatırımlar ve devam eden projeleri yakından takip eden Başkan Demir, hafta sonu mesaisini de dolu dolu geçirdi. Cumartesi günü 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde, pazar gününü de Kavak ve Asarcık ilçelerinde geçiren Başkan Demir, “Ben çalışarak dinleniyorum. Vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkiye’de ilk olan ve deneme üretimlerinin tamamlandığı Buzağı Can Sütü Eğitim ve Üretim Tesisi’ni ziyaret eden Başkan Mustafa Demir, ağız sütü üretecek ve buzağı kayıplarının önlenmesini sağlayacak olan tesisle ilgili bilgi aldı. Daha sonra 19 Mayıs ilçesi Fatih Caddesi’nde yapımı tamamlanan 2 bin 900 metrelik asfalt çalışmasını inceleyip, vatandaşlarla selamlaşan Başkan Demir, 2021 yılında faaliyete başlayacak olan ve tamamlandığında 19 Mayıs ile Bafra ilçelerini memba kalitesinde suya kavuşturacak 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki çalışmaları yerinde gördü. 19 Mayıs ilçesindeki ziyaretlerine Cerekli Mahallesi’nde devam eden ve burada 4 bin 500 metrelik genişletme ve beton yol çalışmalarını inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha sonra Bafra ilçesine geçti. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte ilçenin Köseli Mahallesi’nde tamamlanan ve Lengerli Mahallesi’nde devam eden yol genişletme çalışmalarını inceleyerek gerekli bilgileri aldı.

Bafra ilçesi Akalan Mahallesi grup yolunda tamamlanan 9 kilometrelik sathi kaplama nedeniyle kendisine teşekkür eden vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Demir, sorunlarını dinleyip notlar aldırdı. Ardından Türkiye’deki ilk ve tek tütün müzesi olan ’Bafra Tütün Müze’sini ziyaret etti. Çeşitli tütünlerin yanı sıra işleme makineleri, balmumu heykeller ve tütün bahçesi yer alan müzeyi herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi:

“Belediyecilikte hizmet bitmez. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve taleplerini en doğru şekilde karşılamaya ve yerine getirmeye gayret ediyoruz. Mümkün olduğunca onların gönlüne, içine sinecek şekilde hizmetlerimizi yapıyoruz. Büyükşehir olarak gerek altyapı gerek üst yapı, gerek sosyal konular ve çevre ile ilgili her projemiz insanımıza dokunan projeler. Tüm çabamız, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda.”

