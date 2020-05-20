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Başkan Demirtaş çalışanları bayram öncesi mutlu etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ramazan Bayramı öncesi personelin ikramiyelerini ödeyerek mutlu etti.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi personelin ikramiyelerinin ödenmesini sağladı.

Başkan Demirtaş çalışanları bayram öncesi mutlu etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ramazan Bayramı öncesi personelin ikramiyelerini ödeyerek mutlu etti.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi personelin ikramiyelerinin ödenmesini sağladı. Çalışanlarının haklarının alın teri kurumadan verilmesi için büyük mücadele sarf ettiklerini dile getiren Demirtaş “Biz işçilerimizle birlikte büyük bir aileyiz. Bugün itibariyle işçilerimiz ikramiyeleri ödendi. Güle güle harcasınlar. Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını zamanında ödüyoruz. İkramiyelerini de Ramazan Bayramı’ndan önce ödedik. Onların aileleri ile mutlu olması bizleri de çok mutlu ediyor. Bu vesile hem işçilerimiz ve ailelerinin hem de tüm Gülüç halkının Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Gülüç Belediyesi çalışanları da bayram öncesi kendilerini sevindiren Başkan Demirtaş’a teşekkür etti.

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