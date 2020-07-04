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Başkan Demirtaş: “Halkımızdan aldığımız güç, hizmet olarak ilçemize dönüyor”

SAMSUN HABERLERİ  | 04.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Asfalt çalışmalarımız ile eş zamanlı olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde yol açma, park ve yeşil alan düzenleme, çalışmalarımız devam etmektedir.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Asfalt çalışmalarımız ile eş zamanlı olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde yol açma, park ve yeşil alan düzenleme, çalışmalarımız devam etmektedir. Halkımızdan aldığımız güç hizmet olarak ilçemize dönüyor” dedi.
İlkadım Belediyesi ilçe genelinde yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım, parke yol, yol açma, altyapı ve üst yapı çalışmalarını bütün mahallelere yayarak hizmetlere hız kazandırıyor. Normalleşme süreci sonrası çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2020 yılı içerisinde programa alınan altyapı çalışmalarında bütün imkanların seferber edildiğini kaydetti.
Başkan Demirtaş, "Hizmetlerimizi vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yapmaktayız. Halkımızdan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Asfalt çalışmamız ile birlikte, eş zamanlı olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde yol açma, park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. İlkadımlı vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber eden Fen İşleri Müdürlüğü’müz birçok alanda düzenlemeler yapıyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturuyor. Yoğun mesai ile özverili çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz ilçemizin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapıyor” diye konuştu.

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