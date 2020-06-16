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Başkan Demirtaş: ”Korona virüsü için aldığımız tedbirleri sıkılaştıracağız“

SAMSUN HABERLERİ  | 16.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Özellikle hafta sonundan sonra vakalarda görülen artışlar tedbirleri elden bırakmamız gerektiğini gösteriyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Özellikle hafta sonundan sonra vakalarda görülen artışlar tedbirleri elden bırakmamız gerektiğini gösteriyor. Aldığımız tedbirleri sıkılaştıracağız. Bu yeni yaşam tarzını hepimizin benimsemesi lazım” dedi.
Tüm dünyayı sarsan ve Türkiye’de de ölümlere sebep olan korona virüsü ile mücadele İlkadım’da tüm hızıyla sürüyor. Son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri belirlenen günlerde kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulunarak sosyal mesafeye uymayan pazarcılar ve vatandaşlara uyarılarda buluyor. Açık pazar yerlerinde maske dağıtım ve el dezenfektanı ile tedbir elden bırakılmıyor. Vatandaşlara sebze ve meyveleri elleriyle seçmemeleri, esnafın vermesi konusunda hatırlatma yapılıyor. Yapılan denetimlerin pandemi süresi boyunca sürdürüleceği belirtiliyor.

“Aldığımız tedbirleri sıkılaştıracağız”
Normalleşme süresi sonrası ülke genelinde pozitif vakalar sebebiyle tedbirlerin artacağına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”İlkadım ilçemizde ilçe halkımızın sıkça kullandığı her alanda almış olduğumuz tedbirleri daha da sıkılaştıracağız. Çünkü mesafe, maske ve hijyen konusunda hemşehrilerimizin bir kısmının gerekli duyarlılığı göstermediğini görüyoruz. Korona virüsüyle mücadele noktasında yapılan denetimleri daha da sıkılaştıracağız. Özellikle hafta sonundan sonra vakalarda görülen artışlar tedbirleri elden bırakmamız gerektiğini gösteriyor. Bu yeni yaşam tarzını hepimizin benimsemesi lazım. Hemşehrilerimiz şunu unutmasın ki, ‘bana bir şey olmaz’ demek doğru bir yaklaşım değildir” diye konuştu.

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