Başkan Demirtaş: "Kurbanlıklar pazara inmeden çalışmalarımızı tamamladık"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı öncesi Güzeldere Mahallesi’nde bulunan pazarı ziyaret ederek hem yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi hem de esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala pazara inmeye başlayan kurbanlıklar ilçede kurulan hayvan pazarında alıcılarını bekliyor. Pazarda hareketliliğin yaşandığı son günlere doğru İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Güzeldere Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarını ziyaret ederek, kurbanlık satışları ile ilgili bilgiler aldı.

Başkan Demirtaş yoğun ilgiyle karşılaştı

Kurbanlık satışları için hayvan pazarının açılmasından günler önce yeni düzenlemeler yaparak önlem alınması yönünde talimat veren Başkan Demirtaş, bu yapılan uygulamadan dolayı kurbanlık satışı için pazarda yer alan hayvan sahiplerinin övgüleri ve teşekkürleri ile karşı karşıya kaldı. Hayvan pazarı ziyaretinde övgüler ve teşekkürlerle karşılaşan Başkan Demirtaş, “Geçtiğimiz senelerde Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın kurban satış yerlerimizdeki eksikleri, sıkıntıları ve istek ve talepleri değerlendirdik. Bu sıkıntıların önüne nasıl geçebiliriz diye çalışma arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yaptık. Çözümün ancak bu yöntemle olabileceği kanaatine vardık ve kurbanlıklar pazara inmeden günlerce önce çalışmalarımızı yaparak tamamladık. Elbette ihtiyaçlar doğrultusunda hayvan pazarımızın daha da ileri seviyede hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı araştırmalar doğrultusunda düşünüyoruz. Özellikle hayvan satışının yapıldığı Güzeldere hayvan pazarımızdaki su problemini çözmek adına sondaj su kullanımının yanı sıra banyo, tuvalet ve mescit gibi ihtiyaç arz eden donatıları çözüme kavuşturmanın memnuniyeti bununda vatandaşlarımıza olumlu yansıması bizleri ziyadesi ile memnun ediyor” dedi.