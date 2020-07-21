Başkan Demirtaş şampiyonlarla bir araya geldi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ne yükselerek büyük bir başarıya imza atan İlkadım Belediyesi Yab-Pa Kadınlar Futbol Takımı’nın şampiyon sporcularıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada konuşan İlkadım Belediyesi Yab-Pa Kulüp Başkanı Ali Akyüz, "Sporcularımızdan teknik heyetimize kadar hep birlikte büyük bir çaba ve özveri ile çok anlamlı bir şampiyonluğu ilçemize yaşatmış olduk. Bu sevinci bizlere yaşatan başta sporcularımız olmak üzere emek harcayan herkese ve desteklerini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a teşekkür ederiz. Bundan sonra da ilk hedefimiz Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde de başarıyı yakalayarak İlkadım’ı sporda daha da büyük başarılara ulaştırmak" dedi.

İbrahim Güven: "Bölgemizin gururu oldular"

Ardında söz alan ve sporcuları tebrik eden Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, "Bu başarı küçümsenemeyecek kadar büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarıyı bölgemize yaşatarak İlkadım’ın gururu haline gelen futbolcularımızı yürekten tebrik ediyor ve 1. Lig’de de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Amatör spor kulüplerinin başarılı birer kulüp haline gelmelerinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Şener Aydın, "Hem ilçemize hem de diğer futbol kulüplerine başarıları ile örnek olan futbolcularımızı tebrik eder yürekten kutlarım" ifadelerini kullandı.