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Başkan Demirtaş şampiyonlarla bir araya geldi

SAMSUN HABERLERİ  | 21.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Kadınlar 1.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ne yükselerek büyük bir başarıya imza atan İlkadım Belediyesi Yab-Pa Kadınlar Futbol Takımı’nın şampiyon sporcularıyla bir araya geldi.
Gerçekleştirilen buluşmada konuşan İlkadım Belediyesi Yab-Pa Kulüp Başkanı Ali Akyüz, "Sporcularımızdan teknik heyetimize kadar hep birlikte büyük bir çaba ve özveri ile çok anlamlı bir şampiyonluğu ilçemize yaşatmış olduk. Bu sevinci bizlere yaşatan başta sporcularımız olmak üzere emek harcayan herkese ve desteklerini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a teşekkür ederiz. Bundan sonra da ilk hedefimiz Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde de başarıyı yakalayarak İlkadım’ı sporda daha da büyük başarılara ulaştırmak" dedi.

İbrahim Güven: "Bölgemizin gururu oldular"
Ardında söz alan ve sporcuları tebrik eden Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, "Bu başarı küçümsenemeyecek kadar büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarıyı bölgemize yaşatarak İlkadım’ın gururu haline gelen futbolcularımızı yürekten tebrik ediyor ve 1. Lig’de de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Amatör spor kulüplerinin başarılı birer kulüp haline gelmelerinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Şener Aydın, "Hem ilçemize hem de diğer futbol kulüplerine başarıları ile örnek olan futbolcularımızı tebrik eder yürekten kutlarım" ifadelerini kullandı.

İlkadım sporla güzelleşiyor
Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak en güzel faaliyetin onları sporla buluşturmak olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugün mutlulukla kutladığımız şampiyonluğa imza atan başta genç sporcularımız olmak üzere kulübümüzün bütün kadrosuna sonsuz teşekkür ederiz. Türkiye Kadınlar 1. Liginde İlkadım’ın isminin olması ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı. Bunun yanı sıra İlkadım Belediyesi olarak çeşitli branşlarda yaklaşık 2 bin 500 sporcumuz var. Göreve geldiğimiz günden bu güne ulusal ve uluslararası arenada 137 madalya kazanan sporcu ordumuz var. Bunların içinde Türkiye, Balkan, Avrupa şampiyonları var. Bu gerçekten küçümsenmeyecek rakam. Hiç mağlubiyeti olmayan 14-16 ve 18 yaş gurubu 3 tane bayan basket takımımız var. Tamamı Samsunlu olan içinde dört tane milli sporcu barındıran Türkiye’nin en genç bayan futbol takımına sahibiz. En çok önem verdiğimiz ve imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi hiç esirgemediğimiz spor faaliyetleri ile gençlerimizi sokaklarda karşılaşabilecekleri kötülüklerden korumayı amaçlıyoruz. Bu desteklerimizin en büyük karşılıklarından birini kadın futbol takımımızın yaşattığı şampiyonluk gururu oldu. Bundan sonra da başarılarının daim olmasını diliyorum. İlkadım Belediyesi olarak sizlere elimizdeki imkanlar ölçüsünde desteğimizi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Necattin Demirtaş, Ali Akyüz ve Beyza Altınova’ya teşekkür plaketi takdim ederken, şampiyon sporculara çeşitli hediyeler verdi.

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