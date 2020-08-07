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Başkan Demirtaş semt pazarlarını denetledi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan yeni tedbirler kapsamında, Çatalarmut ve Kışla Mahallelerinde kurulan pazar yerini denetledi.Başkan Necattin Demirtaş, Çatalarmut ve Kışla Mahallelerinde kurulan semt pazarına giderek alınan korona virüs önlemlerini yerinde gördü.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan yeni tedbirler kapsamında, Çatalarmut ve Kışla Mahallelerinde kurulan pazar yerini denetledi.
Başkan Necattin Demirtaş, Çatalarmut ve Kışla Mahallelerinde kurulan semt pazarına giderek alınan korona virüs önlemlerini yerinde gördü. Semt pazarı girişine kurulan kontrol noktasında görevliler Başkan Demirtaş’ın ateşini ölçüp el dezenfektanı verdi.
Vatandaşların ve pazar esnafının kurallara uyup uymadığını kontrol eden Başkan Demirtaş, özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda pazar esnafını ve alışverişe gelen vatandaşları uyardı. İlkadım zabıta ekiplerinin de katıldığı pazar yeri denetimlerinde, maskesi olmayan pazarcı esnafı ile pazar yerindeki vatandaşlara maske de dağıtıldı. Zabıta ekipleri de pazar alışverişi yapan yaşlı vatandaşların file veya arabalarını taşımalarında yardımcı oldu.

“Amacımız salgına karşı farkındalık oluşturmak”
Denetimlerde amacın vatandaş ve esnafa ceza kesmek olmadığını, salgına karşı bilinç ve farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Necattin Demirtaş, “İçişleri Bakanlığımızdan gelen yeni talimat üzerine, şehrimizde valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet güçleri ve belediye başkanlarımız salgına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla şehrimizde geziyor, pazar yerlerini denetliyor. İlkadım ilçemizde kurulan semt pazarlarında pazar esnafı ve vatandaşlarımızla sohbet edip, onları dinledik. Denetimlerde çok olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Korona virüs salgını geçmedi. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Maske ve sosyal mesafe olduğu sürece virüsten korkmayalım” dedi.
Pazarcı esnafına ‘hayırlı işler’ dileyip alışveriş yapan Başkan Demirtaş, daha sonra pazar yerinden ayrıldı.
Pazar ziyaretinde Başkan Necattin Demirtaş’a Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar ve Zabıta Müdürü Şeref Sarı da eşlik etti.

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