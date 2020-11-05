Başkan Demirtaş, “Sınıf tam öğretmenim” projesine 100 tabletle destek verdi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan “sınıf tam öğretmenim” projesine 100 tabletle destek verdi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Covid-19 sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan ve özellikle EBA destek noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan, kırsal kesimdeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrenciler ile bunlardan karantina vb. gibi sebeplerle evlerinden çıkamayacak durumdakilerin EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla sınıf tam öğretmenim projesine tablet desteği artarak devam ediyor. Proje kapsamında İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tablet bağış kampanyasına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 100 tablet ile destek verdi. Sema-Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda korona tedbirleri alınarak düzenlenen programa öğrenciler ve velileri katılım sağladı.

“Eğitime feda edilecek fert yoktur”

Program öncesi bilgilendirme konuşması yapan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe,” Eğitimde feda edilecek fert yoktur. Bu noktada uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerimiz için EBA destek noktaları oluşturduk. EBA destek noktalarımıza ulaşım konusunda sıkıntı çekebilecek 5600 öğrencimize ilçe müdürlüğümüzün koordinesinde 81 EBA destek noktamızda ile ulaşmaktayız. Şu ana kadar 2 bin 500 civarında tableti öğrencilerimizle buluşturduk. Sınıf Tam Öğretmenim projemizle 535 öğrencimizi daha uzaktan eğitime kazandırdık. Bugün burada Eğitim ve Öğretime desteklerini esirgemeyen projemize 100 tabletle destek veren İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın hediyelerini öğrencilerimize takdim edeceğiz. Bu çok olumlu ve güzel bir davranış. Uzaktan öğretim manasında da hiçbir arkadaşımızın sınıfa ve öğretmenlerine ulaşmasını engellememiş olacağız. Bu projeye destek olan herkese devletimiz adına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte en kısa sürede atlatacağız” dedi.