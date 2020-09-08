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Başkan Demirtaş: “Topyekun temizlik çalışması başlattık”

SAMSUN HABERLERİ  | 08.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Samsun’un en büyük ilçesi olan İlkadım’da korona virüsle mücadele için her bir mahallemizde topyekûn temizlik çalışması başlattık.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Samsun’un en büyük ilçesi olan İlkadım’da korona virüsle mücadele için her bir mahallemizde topyekûn temizlik çalışması başlattık. Ekiplerimiz sokakları pırıl pırıl yapıyor, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de dezenfekte çalışması yürütüyor” dedi.
Korona virüse karşı önlemler alan İlkadım Belediyesi, trafik yoğunluğuna sebebiyet vermemek için gece mesaisi ile cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Daha temiz bir İlkadım” için gece-gündüz demeden temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Araç trafiğinin aksatılmaması için gece 22.00- 03.00 saatleri arasında yapılan yıkama çalışmalarında çok sayıda personel görev alıyor.

“Tüm mahallelerimizi dezenfekte ediyoruz”
Korona virüsle mücadele kapsamında halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirten İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, “Mikrobik ortamlarla birlikte ilçemizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar önce temizlenip sonra dezenfekteli basınçlı su ile yıkanıyor. Salgın nedeni ile hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasını istemiyoruz” dedi.

“Gece gündüz ilçe halkımızın sağlığı için çalışıyoruz”
Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gece-gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir İlkadım için çalışıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen yol yıkama çalışmaları kapsamında tüm mahallelerimizde yıkama ve dezenfektasyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlamış olduğumuz program dahilinde ilçemizde yol yıkama ve dezenfektasyon çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada korona virüsle mücadelede tüm sahada özveri ile çalışan belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Mahalle sakinleri emekçilere teşekkür etti”
Yapılan dezenfekteli yıkama ile memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise, “Şehrimizin temiz görünmesi bakımından belediye ekiplerimiz yoğun çaba gösteriyor. İlçemizde cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanarak pırıl pırıl hale getiriliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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