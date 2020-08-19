Başkan Demirtaş: “Zabıta belediyenin dışa yansıyan yüzüdür”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Zabıta personeli belediyenin dışa yansıyan yüzüdür. Bu doğrultuda zabıta, sadece ceza yazan bir birim olarak değil, insana sevgiyle yaklaşan, ahlakıyla, dengeli ve kararlı davranışıyla, kanunlar ve mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getiren bir birim olmalıdır” dedi.

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Zabıta Müdürlüğü personeli ile koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı. Yapılan toplantıda kaldırım işgali, seyyar satıcı, görüntü kirliliği, hijyen, denetim, dilenci sorunu gibi birçok sorun ele alındı.

Ramazan Bayraktar zabıtalara şu sözlerle hitap etti: ”Koordinasyon toplantısının her ay yapılması, sorunların çözümü konusunda daha hızlı ve pratik adımların atılmasında en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyledi. Pandemi önlemleri altında gerçekleşen toplantıda Zabıta Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar planlanarak, yaşadığımız şehrin göz bebeği konumunda olan İlkadım ilçemizde karşılaşılan problemleri görüş alışverişinde bulunarak çözüme kavuşturacağız.”

Zabıta Müdür Vekili Şerif Bahar ise, “İlçe halkının rahatı ve huzuru için, huzurlu bir biçimde yaşamlarını devam ettirebilmesi için en iyi şekilde görev yapması gereken birimlerden bir tanesiyiz. Kamu düzenini sağlamak için zabıta çalışır. Halk sağlığı için zabıta gayret eder. Vatandaşlarımızın huzuru için zabıta devriye girer. Kenti yaşanılabilir hale gelmesinde zabıtanın büyük emeği ve gayreti vardır. Önceliğimiz hiç kimsenin mağdur olmamasıdır” diye konuştu.