Başkan Demirtaş’tan sokak hayvanları için çağrı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve yaşamaları için daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Belediyenin Veteriner İşleri Şefliği tarafından sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için ilçe genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye bünyesinde görev yapan veterinerler tarafından ilçenin dört bir yanında sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra sokağa bırakılan hayvanların sahiplenilebilmesi için de vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapılıyor.

Sevimli dostlar için 7 gün 24 saat mesai

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Şefliği tarafından yürütülen çalışmalar vatandaşların da desteği ile devam ederken 2019 yılı Mayıs ayından bu güne geçen sürede 3 bin 510 hayvanın rehabilitasyon ve tedavileri tamamlandı. Vatandaşlardan gelen ihbarların yanı sıra 7 gün 24 saat aralıksız görev yapan ekiplerin çalışmaları sonucunda yavru, yaşlı, hasta ve saldırgan sokak hayvanları Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Barınağına teslim ediliyor.