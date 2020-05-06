Başkan Demirtaş’tan vatandaşlara ’sokak hayvanları’ çağrısı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye olarak ilçedeki sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yapıldığını belirterek, İlkadım da bu zor günlerde imkan dahilinde herkesin kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını istedi.

İlkadım Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor. Ekipler, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal alanlardaki can dostlar için besleme gerçekleştiriyor. Korona virüs ile mücadele eylem planı kapsamında kafe ve restoranların kapanması, vatandaşların büyük bir bölümünün de evlerinden çıkmaması ile birlikte İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

“Her canlının yaşama hakkı var”

Her canlının yaşam hakkı olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşlardan da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. Sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne su ve kuru mama çağrısında bulunan Başkan Demirtaş, "Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, sokak hayvanlarımızla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Onların sadece beslenmeleriyle ilgili değil, bakım ve tedavileriyle ilgili de ciddi işler başarıyorlar. Sokak hayvanlarımızın yaşam hakkına hep birlikte saygı duymalıyız” dedi.