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Başkan Demirtaş’tan vatandaşlara ’sokak hayvanları’ çağrısı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye olarak ilçedeki sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yapıldığını belirterek, İlkadım da bu zor günlerde imkan dahilinde herkesin kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını istedi.İlkadım Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye olarak ilçedeki sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yapıldığını belirterek, İlkadım da bu zor günlerde imkan dahilinde herkesin kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını istedi.
İlkadım Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor. Ekipler, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal alanlardaki can dostlar için besleme gerçekleştiriyor. Korona virüs ile mücadele eylem planı kapsamında kafe ve restoranların kapanması, vatandaşların büyük bir bölümünün de evlerinden çıkmaması ile birlikte İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

“Her canlının yaşama hakkı var”
Her canlının yaşam hakkı olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşlardan da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. Sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne su ve kuru mama çağrısında bulunan Başkan Demirtaş, "Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, sokak hayvanlarımızla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Onların sadece beslenmeleriyle ilgili değil, bakım ve tedavileriyle ilgili de ciddi işler başarıyorlar. Sokak hayvanlarımızın yaşam hakkına hep birlikte saygı duymalıyız” dedi.

“Can dostları için var gücümüzle çalışıyoruz”
Özellikle orman içlerinde yüzlerce sokak hayvanını yaşadığını söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Onur Akça ise, "Bu süreçte de daha önce olduğu gibi beslenmelerine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak korona virüs tedbirleri çerçevesinde halkımızın bir araya sıklıkla geldiği parklar ve yeşil alanlarda açık alanlarda vatandaşlar buralara gelemiyor ve hayvanlar beslenemiyor. Sadece İlkadım ilçemizde değil kırsal mahallelerimize de yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımıza mama ve yiyecek bırakıyoruz. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu zor günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın belirli periyotlarla beslemeye ve mama desteğine devam edeceğiz” diye konuştu.

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