Başkan Demirtaş’tan Yeşilyurt’a teşekkür plaketi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, istihdama verdiği katkıdan dolayı Yeşilyurt Grup’a teşekkür plaketi verdi. Demirtaş, şehre değer katan isimleri onurlandırmak adına ödül takdim etmekten gurur duyduklarını söyledi.

İlkadım ilçesinde esnaf ve iş adamları ile iletişim içinde olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi’ni ziyaret etti. Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretin ilk durağı Yeşilyurt Demirçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt oldu. Başkan Demirtaş’ı kapıda karşılayan Hikmet Yeşilyurt kurum hakkında bilgi verdi.

“Şehrimizin kalkınması için yapılan çalışmaların destekçisiyiz”

Samsun için gurur veren bir şirket olduğunu söyleyen ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Demirçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt, "Samsun iş potansiyeli yoğun olan bir kentimiz. Bu açıdan bakıldığında iş adamlarımıza büyük görevler düşüyor. İş dünyasının temsilcisi konumunda olan bizler iş adamı ve sanayicilerin yaşadığı sorunları gerek yerel yönetim olarak sizlere gerekse hükümete iletme noktasında sorumluluklarımız bulunuyor. İş adamaları olarak bizler şehrimizin kalkınmasında ve istihdama destek olma noktasında koordineli bir şekilde yerel yönetimlerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.