YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Deniz Köken, canlı yayında Eyüpsultanlılarla buluştu

Başkan Deniz Köken, canlı yayında Eyüpsultanlılarla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan Gündemi programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Mehmet Aktaş’ın sunduğu programa, Başkan Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Belediyesi birim müdürleri de katıldı.

Başkan Deniz Köken, canlı yayında Eyüpsultanlılarla buluştu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan Gündemi programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.
Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Mehmet Aktaş’ın sunduğu programa, Başkan Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Belediyesi birim müdürleri de katıldı. Başkan Deniz Köken, vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtlarken, birim müdürleri de müdürlükleriyle ilgili gelen soruları canlı yayında yanıtlayarak vatandaşları bilgilendirdi.

Yayına 2 bin soru geldi
Büyük ilgi gören canlı yayına toplamda 2 bine yakın soru geldi. Canlı yayın süresi yetmediğinden dolayı cevaplanamayan sorular, yayın sonrası ilgili müdürlüklere iletildi.

Eyüpsultanlılar bilgilendirildi
Başkan Deniz Köken ve birim müdürleri, bir saat süren yayın boyunca pandemi sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalardan, kentsel dönüşüme; sosyal destek hizmetlerinden, hayata geçirilen yeni projelere kadar yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendirdi, açıklamalarda bulundu.

"Büyükşehir’in 15 ayda Eyüpsultan’a açtığı tek şey Halk Ekmek, niye kapatalım"
Programda bir vatandaşın "Eyüpsultan Belediyesi İBB’ye ait Halk Ekmek büfesini kaldırdı" şeklinde çıkan haberi sorması üzerine konuya açıklık getiren Başkan Deniz Köken, şu açıklamaları yaptı: “Vatandaşımız sormasa ben bunu gündeme bile almayacaktım, çünkü çok basit ve çok sağlıksız olarak büyütülen bir konu. O yüzden vatandaşımıza teşekkür ediyorum sorduğu için. Büyükşehirle değil, bu Halk Ekmek büfesi diyalogu şöyle geçiyor. İlçe belediyesi ve Halk Ekmek kendi arasında yazışırlar. Vatandaş gelir ben burayı istiyorum der, orası uygunsa ilçe belediyesi olur verir, Halk Ekmek de ona vermek istiyorsa bayi verir.
En yakın mesafeye sayarlar, başka bir Halk Ekmek büfesi ile arasında kaç metre mesafe var, trafiği engelliyor mu yolu engelliyor mu gibi kriterlere bakarlar. Bunların hiçbirisi yapılmadan büfe oraya konmuş. Bizim arkadaşımızda bunun bir prosedürü var niye uygulamadınız diye sormuş. Biz fırıncılarla ortak değiliz, Halk Ekmeği kuran sistemin içindeyiz. Antalya’da Halk Ekmeği hayata geçirmiş, uygulamış, insanların kamu eliyle daha kaliteli ekmek yemesini sağlayabilecek yatırımlar yapmış bir insanım. Onun için bu abartılan, küçük bir şey de fırtına kopartılan bir konu. Zira Büyükşehirin 15 ayda Eyüpsultan’a açtığı tek şey de Halk Ekmek büfesi, onu niye kapatalım ki zaten. Teşekkür ediyoruz 15 ayda bir halk ekmek büfesi açtıkları için”.

Başkan Deniz Köken, canlı yayında Eyüpsultanlılarla buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Zafer Bayram’ında şehitlik unutulmadı
Zafer Bayram’ında şehitlik unutulmadı
Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu’nu ziyaret etti
Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu’nu ziyaret etti
Düğünlere korona denetimi
Düğünlere korona denetimi

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:23
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Ağrılı adet gören kadınlar dikkat
Ağrılı adet gören kadınlar dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.