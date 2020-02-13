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Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan’ın garsonlarıyla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeye hizmet eden garsonlarla biraraya geldi.Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya, ilçede görev yapan garsonlar büyük ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeye hizmet eden garsonlarla biraraya geldi.
Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya, ilçede görev yapan garsonlar büyük ilgi gösterdi. Toplantıda, sadece İstanbul’un değil tüm İslam aleminin göz bebeği Eyüpsultan’a hizmetin önemine değinen Başkan Deniz Köken sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şehri sizlerle birlikte yönetmek, fikir ve düşüncelerinizi dinleyerek sizlerin sesi olmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Zaman zaman çeşitli derneklerle, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle, esnaflarımızla buluşuyor ve onları dinliyoruz. Bundan sonra ilçemizdeki tüm meslek gruplarıyla biraraya geleceğiz. Sizlerin fikirlerinizi, önerilerinizi, talep ve isteklerinizi bir havuzda toplayacak ve ekibimizle birlikte değerlendireceğiz. Bu anlamda sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Eyüpsultan’da sizlerin hizmeti çok önemli. Sizlerin görüşleri, önerileri, talepleri bizim için çok değerli.”

“Eyüpsultan’ın tanıtımı için desteğiniz önemli”
Konuşmasında, özellikle Eyüpsultan’ın tanıtımı için yapılması gerekenleri de ifade eden Başkan Deniz Köken, “Eyüpsultan’ın turizmden elde ettiği gelirin artması, turistlerin ilçemizden memnun ayrılması, yapacağımız güzel bir tanıtımla kalkınmanın sağlanması için projeler geliştiriyoruz. Zaten dünya çapında tanınan Eyüpsultan’daki bilinmeyen kültür hazinelerini gün ışığına çıkaracak projeleri hayata geçirdiğimizde çıkan tablo hepimizi çok mutlu edecek. Halkla iç içe olan, hizmet noktasında çok önemli bir konumda bulunan garsonlarımızın fikirlerini, önerilerini dinlemek bizim için çok önemliydi, bu tür toplantılarımızı bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Diğer meslek gruplarımızla da biraraya geleceğiz” dedi.
Program sonunda Başkan Deniz Köken salonda bulunan konukların sorularını yanıtladı, talep ve önerilerini dinledi. Bu arada Eyüpsultanlı garsonlardan gelen “Garsonlar derneği kurmanızı rica ediyoruz” şeklindeki talebe, Başkan Deniz Köken “Bu konuyu da değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

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