Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan’ın garsonlarıyla buluştu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeye hizmet eden garsonlarla biraraya geldi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya, ilçede görev yapan garsonlar büyük ilgi gösterdi. Toplantıda, sadece İstanbul’un değil tüm İslam aleminin göz bebeği Eyüpsultan’a hizmetin önemine değinen Başkan Deniz Köken sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şehri sizlerle birlikte yönetmek, fikir ve düşüncelerinizi dinleyerek sizlerin sesi olmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Zaman zaman çeşitli derneklerle, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle, esnaflarımızla buluşuyor ve onları dinliyoruz. Bundan sonra ilçemizdeki tüm meslek gruplarıyla biraraya geleceğiz. Sizlerin fikirlerinizi, önerilerinizi, talep ve isteklerinizi bir havuzda toplayacak ve ekibimizle birlikte değerlendireceğiz. Bu anlamda sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Eyüpsultan’da sizlerin hizmeti çok önemli. Sizlerin görüşleri, önerileri, talepleri bizim için çok değerli.”