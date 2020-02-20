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Başkan Deniz Köken, gençlerle buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.Öğrencilerle tecrübelerini, deneyimlerini paylaşan Deniz Köken, öğrencilere tavsiyelerde bulunup, sorularını yanıtladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerle tecrübelerini, deneyimlerini paylaşan Deniz Köken, öğrencilere tavsiyelerde bulunup, sorularını yanıtladı. “Bana göre teknik liseler milli meseledir, yabana atılmayacak kadar da önemlidir” diyen Başkan Deniz Köken, şu açıklamaları yaptı: “Bizim yükte hafif, pahada ağır mal üretmemiz lazım. Bu okul altın bilezikli gençler yetiştiriyor. Önemli olan buradan mezun olduğunuzda benim altın bileziğim var diyebilecek misiniz? Size bir iş verildiğinde o iş bizden sorulur dediğiniz anda işverenler meslek lisesi mezunlarını tercih edeceklerdir. Çünkü burada hazır bir alt yapı oluşturulmuş durumda. Nitelikli, ara kalifiye eleman meselesini çözmemiz lazım. Almanya’da üniversite mezunu öğrenci sayısı 2,5 milyon, bizde ise 5,5 milyon, Teknik Liselerde okuyan öğrenci sayısı 8,5 milyon, bizde 2 milyon. Almanya’nın ihracatı 1,5 trilyon dolar, bizim 150 milyar dolar. Aradaki farkı görünce ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Herkes doktor, mühendis, avukat, bilgisayar mühendisi olacak, böyle bir dünya yok. Sizler ellerinizle bir şeyler üretiyorsunuz, hepiniz yetenekli gençlersiniz.”

“Mesleki ve teknik liseler en çok tercih edilen okullar olacak”
Söyleşide Mesleki ve Teknik Liselerin çok yakın bir zamanda herkesin girmek için uğraştığı okullar haline geleceğini ifade eden Başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir şeyden kendinizi geri hissetmeyin. Buradan çıkanın bir mesleği var, bunu yabana atmayın. Ne iş olursa yaparım abicilerle bir ülke kalkınmaz. Ben şu işte uzmanım diyenlerle bu iş olur; bu işin adını iyi koymak lazım. Her işi yapan hiçbir şey yapmaz demektir aslında. O yüzden ben şu işi çok iyi yaparım diyebilmelisiniz. Bundan emin olun gelecekte endüstri meslek liseleri herkesin girmek için uğraştığı bir yer haline gelecek.”
Söyleşi sonrası Başkan Deniz Köken’e Okul Müdürü Hakan Eren tarafından çiçek takdim edilirken, öğrenciler Başkan Deniz Köken’le bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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