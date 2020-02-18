Başkan Deniz Köken İstanbullu antrenörlerle buluştu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İstanbul Şubesi ve Eyüpsultan Antrenörler Derneği’nin organizasyonu ile Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde seminer düzenlendi. Eyüpsultan’ın yetiştirdiği değerlerden olan Ali Seçkin’in adını taşıyan “Ali Seçkin Sürekli Gelişim Semineri”nde İstanbullu antrenörlere futbolda psikolojik dayanıklılık ve performans, futbolda periyodizasyon, futbolda özel popülasyon kaleciler, futbolda hücum ve savunma geçişleri eğitimleri verildi. TÜFAD İstanbul Şubesi Başkanı Hasan Aslan, Eyüpsultan Antrenörler Derneği Başkanı Hakan Buruk, futbol dünyasının duayen antrenörlerinden Ali Seçkin’in yer aldığı seminere Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Seminerde İstanbullu antrenörlere seslenen Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan’ın çok genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Eyüpsultan olarak 19 yaş altı 109 bin nüfusumuz var. O yüzden genç potansiyelin olduğu bir şehir. 22 kulübümüz, 72 tane okulumuz var. Bu okulların her birisinde öğrencilerin farklı branşlarda spor yapmaları için salonlarıyla ilgileniyoruz. Ayrıca amatör kulüplerle bir kaç branşın konması konusunda görüşüyoruz. Spor salonlarını yayalım istiyoruz.”

“Her şeyin ilacı spor”

Başkan Köken, “Gençlerle ne kadar çok ilgilenebilirsek ve onlara ne kadar spor yapabilecekleri ortamlar oluşturabilirsek diğer sorunlu alanların işi azalmış olacak diye düşünüyoruz. Nitelikli kulüplerin sayısını arttırıp oralardaki derslerin sayısını biraz daha yükseltebilirsek hem karakolların hem hastanelerin işlerinin daha da azalacağını düşünüyorum. Buna da en iyi ilacının spor olduğunu biliyorum. Bizim ilk kurduğumuz tesis Adalet Bakanlığıyla birlikte temelini attığımız Bağımsızlık Köyü oldu. İhtiyaç vardı, onun için açtık. Halbuki ilk yapacağımız iş spor salonu açmak olmalıydı. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Neyi ihmal edersek oradan gol yiyoruz. O yüzden biz görevimiz boyunca her bölgede çocukların, gençlerin, yaşlıların kendi rehabilitelerini sağlayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yılı kütüphanelere ve sahaların revizyonuna ayırdık

Okulların olduğu lokasyonları spor salonları ve spor sahalarıyla buluşturmayı istediklerini ifade eden Başkan Deniz Köken, gençlerden yoğun bir şekilde kütüphane ve etüt odaları açılması konusunda talepler aldıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerin yoğun bir şekilde kütüphane ve etüt odaları istemeleri heyecan verici. O yüzden bu yılı yoğun bir şekilde kütüphanelerin oluşturulmasına ve sahaların revizyonuna ayırdık. 2021’den itibaren de bu şehri spor salonları ile buluşturacağız. İlçemize iki tane yüzme havuzu yapıyoruz ve bunlardan bir tanesini inşallah altı yedi ay içinde hizmete açacağız.”