YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Deniz Köken’den Dil Parkı müjdesi

Başkan Deniz Köken’den Dil Parkı müjdesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Deniz Köken, Dil Evi ve Dil Parkı açacaklarının müjdesini verdi.İlçede bulunan gençlerin eğitimlerine her konuda destek olan Başkan Deniz Köken, gençlerin ve çocukların yabancı dil eğitimlerine önem verdiklerini ifade ederek yakın zamanda Akşemsettin Mahallesi’nde Dil Evi ve Dil Parkı yapacaklarını açıkladı.

Başkan Deniz Köken’den Dil Parkı müjdesi

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Deniz Köken, Dil Evi ve Dil Parkı açacaklarının müjdesini verdi.
İlçede bulunan gençlerin eğitimlerine her konuda destek olan Başkan Deniz Köken, gençlerin ve çocukların yabancı dil eğitimlerine önem verdiklerini ifade ederek yakın zamanda Akşemsettin Mahallesi’nde Dil Evi ve Dil Parkı yapacaklarını açıkladı. Dil eğitimi konusunda Eyüpsultan’ın diğer ilçelerin bir adım ötesinde olmasını amaçladıklarını dile getiren Başkan Köken, şu açıklamaları yaptı:
"Civarımızdaki ilçeler içinde denilsinki Eyüpsultan’da herhangi bir liseden mezun olan öğrenci dilini diğerlerinden daha fazla biliyor. Böyle bir sloganımız olsun istiyorum. Eyüpsultan’da herhangi bir liseden mezun olan bir çocuğun dil konusunda civardaki ilçelerden bir adım daha yukarıda olacağı bir mekanizmayı geliştirmek istiyorum. Bununla ilgili Akşemsettin Mahallesi’nde Dil Evi ve Dil Parkı yapacağız inşallah. Yine Ekim ayı içinde Sarı Konak’ı kütüphane yapacağız. Kütüphanelerimizin bir bölümü mutlaka dile hizmet verecek. Okullarda yabancı dillerin desteklenmesi ile ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Hangi okul dil konusunda yatırım yapmak istiyorsa biz önce ona destek vereceğiz. Dil Evi ve Dil Parkı önümüzdeki günlerde Eyüpsultan’ın gündemi olacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:32
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:31
Yatsı
20:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ustasından aşure tarifi
Ustasından aşure tarifi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.