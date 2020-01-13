YURTHABER
  4. Başkan Dere: "Esnafın stopaj yükü kaldırılmalı"

Başkan Dere: "Esnafın stopaj yükü kaldırılmalı"

ANTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların artan maliyetlerinin yanında stopaj vergisinin de ağır bir külfet oluşturduğunu belirterek stopaj oranlarının düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.Esnafın üzerinden stopaj yükünün kaldırılmasının oldukça önemli olduğunu aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “İş yerleri kiralarında, kira gelirinden doğan stopaj vergisi esnafımızın değil iş yeri sahibinin ödemesi gereken bir vergi.

Başkan Dere: "Esnafın stopaj yükü kaldırılmalı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların artan maliyetlerinin yanında stopaj vergisinin de ağır bir külfet oluşturduğunu belirterek stopaj oranlarının düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Esnafın üzerinden stopaj yükünün kaldırılmasının oldukça önemli olduğunu aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “İş yerleri kiralarında, kira gelirinden doğan stopaj vergisi esnafımızın değil iş yeri sahibinin ödemesi gereken bir vergi. Yeni yılda esnafımızın üzerinde haksız yere yük olan ve ağır bir külfet oluşturan kiranın yüzde 20’sinin yanında bir de damga vergisi ile yüzde 20’nin de üzerine çıkan bu stopaj oranı yüzde 5’e düşürülmeli ya da stopajı esnafımız değil, asıl ödemekle yükümlü olan iş yeri sahibi ödemeli” dedi.

“Oranlar düşürülmeli ya da tamamen kaldırılmalı”
Dere, stopaj vergisinin esnaf üzerinde ağır bir külfet oluşturduğunu aktararak, “Kira gelirlerinden doğan vergiyi yani stopajı, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekiyor. Fakat dükkanı kiralık olan esnaf ve sanatkarımız kar da etse zarar da etse bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Yüzde 20’nin de üzerine çıkan oranla bu verginin yükü dükkan açmak isteyen ya da kiralık dükkanda iş yapan esnafımızın üzerine kalıyor. Zaten maliyetleri artan esnafımız için çok büyük haksızlık ortamı oluşuyor. Bu nedenle, artık yeni yılda esnafımız bu yükten kurtarılmalı. Esnafımızın sırtında bir kambur olan stopaj vergisi asıl ödemesi gereken dükkan sahibinden alınmalı" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Manavgat’ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildiManavgat’ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildi
Arif Bulut son yolculuğuna uğurlandıArif Bulut son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:28

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Arat Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Sahil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.