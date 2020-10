Başkan Deveci kent sakinleriyle birlikte sağlık için 10 bin adım attı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlık için her gün 10 bin adım’ çağrısına yönelik farkındalık oluşturmak için ilçe sakinleri ile birlikte sabah 10 bin adım attı.

Sosyal medyadan kent sakinlerine, ‘sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım yürüyüşü’ davetinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çağrısı cevapsız kalmadı. Gün doğumunda Çobanlı İskelesi’nde bir araya gelen Atakumlular, Başkan Deveci ile birlikte Samsun istikametine doğru yürüyüşe geçti. Tempolu adımlarla kısa sürede Atakum Belediyesi Halk İskelesi’ne ulaşan yürüyüş grubu, iskele üzerindeki olta balıkçıları ile sohbet ettikten sonra Çobanlı İskelesi’ne doğru dönüşe geçti. Atakum Belediyesi, güzergah üzerinde kurduğu üç farklı mola istasyonunda katılımcılara su ikram etti, el dezenfektanı kullanmalarını sağladı. Yaklaşık 1,5 saat süren 5 kilometrelik yürüyüşü tamamlayan Atakumlular, 10 bin adım hedefine ulaşmış oldu.

Yürüyüş ile ilgili bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Ben yaklaşık 30 yıldır bu sahilde 10-15 kilometre arasında her sabah yürüyorum. Bugün sabah da daha çok farkındalık oluşturabilmek için sporun önemini açık havada yürüyüşün insan sağlığına faydasını anlatabilmek için Sağlık Bakanlığı’nın o çağrısına Atakum’dan destek verebilmek için bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Bunu sürdüreceğiz, takip edeceğiz. Atakumluların bisikletle veya sahilde doğada yürümelerini spor yapmalarını, sporla birlikte hayatlarını bütünleştirmelerini sağlamaya çalışacağız. Belediyenin amaçlarından bir tanesi de bu. Bu konuda bir farkındalık duyarlılık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenledik” dedi.