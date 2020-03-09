YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Deveci şampiyonları kutladı

Başkan Deveci şampiyonları kutladı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

Atakum Belediyespor Halk Oyunları Yıldızlar kategorisinde yarışan ekipleri, harika bir performans sergileyerek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Samsun İl Yarışması’nı zirvede tamamladı.Atakum Belediyespor Halk Oyunları ekipleri, Artvin yöresi oyunu ile harika bir performans sergileyerek THOF Samsun İl Yarışması Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli kategorisini birinci, Büyükler Geleneksel Düzenlemeli kategorisini ikinci olarak tamamladı.

Atakum Belediyespor Halk Oyunları Yıldızlar kategorisinde yarışan ekipleri, harika bir performans sergileyerek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Samsun İl Yarışması’nı zirvede tamamladı.
Atakum Belediyespor Halk Oyunları ekipleri, Artvin yöresi oyunu ile harika bir performans sergileyerek THOF Samsun İl Yarışması Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli kategorisini birinci, Büyükler Geleneksel Düzenlemeli kategorisini ikinci olarak tamamladı. Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada 12 farklı ekip, 4 ayrı kategoride birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Atakum Belediyespor Halk Oyunları Yıldızlar ekibi, Yıldızlar düzenlemeli kategoride Samsun Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Canik Belediyesi Spor Kulübü, İlkadım Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Terme Atatürk İlkokulu Gençlik ve Spor Kulubü ekipleri arasına birinci oldu. Büyükler ekibi ise Canik Belediyesi Spor Kulübü İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Terme Atatürk İlkokulu Gençlik ve Spor Kulubü ekipleriyle yarışarak ikincilik derecesi elde etti. Atakum Belediyespor Halk Oyunları Yıldızlar ekipleri, başarı çizgisini yükseltip, kültürümüzü ve yöresel zenginliklerimizi ortaya koyarak elde ettiği derecelerle, Atakum’un gurur kaynağı oldu.
Yarışmanın ardından şampiyonlar, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Yalı Kafe’de bir araya geldi. Atakum’a yaşattıkları gurur nedeniyle her bir gence teşekkür eden Başkan Deveci yıldız ekibe başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Samsun Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:50
İkindi
16:04
Akşam
18:41
Yatsı
20:01

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Elif Eczanesi
Ilkadim
Esra Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Alaçam’da karla mücadele

Alaçam’da karla mücadele

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.