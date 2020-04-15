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Başkan Deveciler maaşını kampanyaya bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.04.2020 14:27 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Nisan ayı maşını başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

Başkan Deveciler maaşını kampanyaya bağışladı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Nisan ayı maşını başlattığı yardım kampanyasına bağışladı. Ülkeyi etkisi altına alarak ekonomik anlamda mağduriyetler yaşatan Corona Covit-19 virüsünden etkilenerek mağdur olanlar için Burhaniye Belediyesi izinli bağış kampanyası başlatmıştı.
Kampanya başladığından bu zamana kadar bir çok hayırseverin bağışta bulunduğu kampanyada bir haftada 220 bin 475 bin TL bağış toplanmıştı. Bölgede ki kampanyanın öncülerinden olan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de kampanyaya Nisan ayı maaşını alır almaz 11 bin 600 TL bağış yaparak destek oldu. Virüsten mağdur olan ihtiyaç sahipleri için maaşını bağışlayan Başkan Deveciler, şunları söyledi “Bu dönemde birlikte olup, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Burhaniye’de, belediye vatandaş el ele vererek dayanışmanın en güzel örneğini ortaya koydu. Ben de bu anlamda hemşehrilerimle daha güzel günler yaşamak adına üzerime düşen görevi yaparak Nisan Ayı maaşımı başlattığımız izinli yardım kampanyasına bağışladım. Duyarlı olan tüm vatandaşlarımızı da kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Deveciler maaşını kampanyaya bağışladı

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