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Başkan Devecilerden yazlıkçılara çağrı “Seviyorsan Burhaniyeli ol”

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin vergi ve gelir kaynaklarını arttırmak için yeni bir proje geliştirdi.

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin vergi ve gelir kaynaklarını arttırmak için yeni bir proje geliştirdi. Proje kapsamında Burhaniye’de yazlığı veya ikinci evi olanlara çağrıda bulunan Başkan Deveciler “Burhaniye’nin gelişimi ve daha yaşanılır bir ilçe olması için ikametgâhınızı Burhaniye’ye alın. Verginizi Burhaniye’ye ödeyin. Kaynaklardan daha çok faydalanıp, hizmetleri daha hızlı sağlayalım” vurgusunu yaptı.
Burhaniye’nin resmi nüfusunun 60 bin 490 olduğunu ve gerçek nüfusun özellikle yaz aylarında 300 bine kadar yükseldiğini ifade eden Başkan Deveciler “Burhaniye’ye yapılan kamu yatırım ve gelirleri resmi nüfusa göre yapılmakta, oysaki biz bu resmi nüfusun 5 katına hizmet etmekteyiz. İller Bankası resmi nüfusa göre kentin ürettiği vergi miktarına göre ödenek verdiği için yapılan hizmet ve projelerde sıkıntı yaşamakta ve başta su ve diğer doğal kaynakları yeterli şekilde kullanamamaktayız” dedi.
Deveciler “Hep birlikte yaşadığımız Burhaniye’miz için, ikinci evleri veya yazlıkları Burhaniye’de olan vatandaşlarımızın, ikametgâhlarını Burhaniye’ye alarak, daha yaşanılabilir ve gelişimi güçlü bir Burhaniye yaratmada bizlere destek olacaklarını temenni ediyorum. Her şey daha yaşanılabilir bir Burhaniye için.!” şeklinde konuştu.

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