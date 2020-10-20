YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Başkan Dinçer, Aratol Mahallesi sakinlerini dinledi

Başkan Dinçer, Aratol Mahallesi sakinlerini dinledi

AKSARAY HABERLERİ  | 20.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinin Aratol Mahallesinde gerçekleştirdiği ‘Mahalle Meclis Buluşması’na katıldı.Aksaray Belediyesinin ‘Mahalle Meclis Buluşmaları’ devam ediyor.

Başkan Dinçer, Aratol Mahallesi sakinlerini dinledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinin Aratol Mahallesinde gerçekleştirdiği ‘Mahalle Meclis Buluşması’na katıldı.
Aksaray Belediyesinin ‘Mahalle Meclis Buluşmaları’ devam ediyor. Aratol Mahallesinde düzenlenen mahalle meclis buluşmalarına Belediye Başkanı Evren Dinçer, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle katıldı. Aratol Mahallesi sakinleriyle toplantıda bir araya gelen Başkan Dinçer, yerel yönetimlerin ben merkezli değil biz merkezli yönetim ile daha güçlü olduğunu söyledi. Göreve geldiği andan itibaren şehrin alt ve üst yapısıyla birlikte geniş bir alanda çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Dinçer, “Yaptığımız her iş ve sunduğumuz her hizmeti birimlerimizin koordinesinde belirlenen planla göre uyguluyoruz. Aksaray’ımızda çözülmesi gereken işleri aciliyet sırasına göre belirledik. Geleceğe yönelik yatırımlarımızda kalıcı çözümler üretmek için ortak akıl ve katılımcı yönetimi benimsedik. Şimdi siz mahalle sakinlerimizin istek ve önerilerini dinlemek için Aratol Mahallemize geldik. Benimle birlikte yardımcılarım ve birim müdürlerimiz hazır. Taleplerinizi ve beklentilerinizi bizlere aktarabilirsiniz” dedi.
Mahalle sakinleri istek, talep ve önerilerini bizzat Başkan Dinçer’in kendisine iletti. Başkan Dinçer, notlarını alarak mahalle sakinlerinin isteklerine cevap verdi. Başkan Dinçer, mahalle meclis buluşmalarından sonra Aratol Mahallesini esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ziyaret esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Düğün olmayacak mı? Düğün olmayacak mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Kahramanmaraş’ta aranan 67 kişiden 42’si tutuklandı
Kahramanmaraş’ta aranan 67 kişiden 42’si tutuklandı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Aksaray Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:34
İkindi
15:37
Akşam
18:07
Yatsı
19:23

Aksaray Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Melek Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Sertdemir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Valilik önündeki tartışma kanlı bitti: 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralı
Valilik önündeki tartışma kanlı bitti: 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.