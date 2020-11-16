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Başkan Dinçer: “Bilim Merkezi gençlerimize çok güzel fırsatlar sunacak”

AKSARAY HABERLERİ  | 16.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Gençlik ve Bilim Merkezini inceledi.Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezi, açılış için gün sayıyor.

Başkan Dinçer: “Bilim Merkezi gençlerimize çok güzel fırsatlar sunacak”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Gençlik ve Bilim Merkezini inceledi.
Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezi, açılış için gün sayıyor. Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezi, bilimin ve teknolojinin imkanlarından faydalanmak ve teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı yakalamak isteyen gençlere büyük avantaj sağlıyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, açılışa hazırlanan Gençlik ve Bilim Merkezini inceledi. Başkan Dinçer, Bilim Merkezinin bölümlerini anlatarak bilim ve teknolojiye meraklı gençlerin deneysel tasarımları burada yapabileceğini belirtti. Başkan Dinçer, Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezinin kapasitesine göre bölgenin en önemli tesislerinden biri olduğunu belirterek “Bilim merkezimiz açıldığında Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olacak” dedi.

Başkan Dinçer: “Bilim Merkezi gençlerimize çok güzel fırsatlar sunacak”

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