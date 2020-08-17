Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Tacin Caddesinde sürdürülen kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Aksaray Belediyesi, şehrin birçok noktasında alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Aksaray Belediyesinin Tacin Caddesindeki kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin tüm eksikliklerini gidermek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Dinçer, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Tacin Caddesinde sürdürülen kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da asli belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan halkımıza sunulması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



