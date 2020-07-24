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Başkan Dinçer mahalle mahalle muhtarlarını dinledi

AKSARAY HABERLERİ  | 24.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Dinçer mahalle mahalle muhtarlarını dinledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlardan mahalleleri ile ilgili istek ve talepleri dinleyen Başkan Dinçer, muhtarların önerilerini tek tek not etti. Başkan Dinçer, yerel idarenin en büyük yardımcılarının muhtarlar olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, muhtarlarla belirli aralıklarla yaptığı istişare toplantısına devam ediyor. Merkez mahalle muhtarlarıyla tek tek görüşerek onların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Dinçer, belediyenin her mahallede yaptığı çalışmayı ilgili muhtarlara aktardı. Aksaray Belediyesinin belirli bir çalışma plan ve programı olduğunu aktaran Başkan Dinçer, muhtarların istek ve taleplerine aciliyet sırasına göre cevap vereceklerini açıkladı. Yerel idareciler olarak her zaman muhtarların desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Başkan Dinçer, “Bizim sahada en büyük destekçimiz muhtarlarımızdır. Çünkü muhtarlar, vatandaşlarla aramızda köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımızın istek ve taleplerini not aldık. Gelen taleplere her ölçüde cevap vermeye çalışacağız” dedi.
Başkan Dinçer, muhtarların katılımı ile gerçekleşen istişare toplantısının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Dinçer, muhtarlarla yapılan toplantıların belirli aralıklarla tekrarlanacağını bildirdi.

Başkan Dinçer mahalle mahalle muhtarlarını dinledi

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