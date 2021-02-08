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Başkan Dinçer: “Sanayi sitesi yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek”

08.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve belediye meclis üyeleri, Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve belediye meclis üyeleri, Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Dinçer, sanayi sitesinin bulunan işyerlerinin yıl içerisinde teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.
Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan, Türkiye’nin örnek projeleri arasında yer alan Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi projesinde çalışmalar pandemi sürecine rağmen devam ediyor. 3 milyon metrekare inşaat sahasına sahip Aksaray Sanayi Sitesinde bin 620 adet 100, 200, 300, 400 ve 500 metrekarelik farklı dükkan tipleri bulunuyor. Projenin yatırım değeri ise 375 milyon lira. Belediye Başkanı Evren Dinçer beraberindeki meclis üyeleri Aksaray sanayi sitesi inşaat şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Firma yetkilileri, gelinen aşamada çalışmaların son durumu hakkında bilgiler verdi.
Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen ve teslim aşamasına gelinen işyerlerini yerinde inceleyen Başkan Dinçer, sanayi sitesinin modern bir görüme sahip olduğunu kaydetti. Site içerisinde tamamlanma aşamasına gelen işyerlerinin iç mekânlarını inceleyen Başkan Dinçer, “Sanayi sitemiz tamamlandığında, sanayi esnaflarımız uygun ortamlarda çalışıp daha iyi koşullarda hizmet verecek” dedi.
Aksaray’da istihdam başta olmak üzere bölgesel gelişmeye ve üretimde verimliliğin artmasına katkı sağlaması planlanan Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde çalışmaların fiziki gerçekleşmenin yüzde 80’e ulaştığını aktaran Başkan Dinçer, yeni sanayi sitesinde alt yapısı tamamlanan bloklar arasında zemin betonlarının atıldığına vurgu yaptı. Başkan Dinçer, “Burada tüm alt yapı hizmetlerini takip ediyoruz. Üstyapının yanında su şebeke hattı, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, telekom, doğalgaz alt yapıları da aşama aşama gerçekleşiyor. Alt yapısı tamamlanan bölgeler ve bloklar arasında zemin iyileştirmesi yapılıyor. Bloklar arasında her işyeri için ayrılmış ve o işyerine ait çalışma alanı mevcut. Bu alan dışında her blok arasında 25 metre genişliğinde yol ağı bulunuyor” şeklinde konuştu.

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