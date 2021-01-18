YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Dinçer’den Seçer ve meclis üyelerine destek teşekkürü

Başkan Dinçer’den Seçer ve meclis üyelerine destek teşekkürü

18.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Dinçer’den Seçer ve meclis üyelerine destek teşekkürü

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince Covid-19 salgınından en büyük zararı gören mesleklerden ulaşım sektöründeki esnafa 2021 yılı vize ücretlerinde yüzde 55 ve yüzde 90 oranında indirim sağlandığı müjdesi verdi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince Covid-19 salgınından en büyük zararı gören mesleklerden ulaşım sektöründeki esnafa 2021 yılı vize ücretlerinde yüzde 55 ve yüzde 90 oranında indirim sağlandığı müjdesi verdi. Dinçer, “Ulaşım sektöründeki esnafımıza vize desteklerinden dolayı Büyükşehir Başkanımız Vahap Seçer ve meclis üyelerimize teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan önlemler nedeniyle kent ekonomisi ve istihdamının kaynağı olan esnaf ve sanatkarların olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekti. Dinçer, “Salgın dönemi sürecinde ulaşım sektörüne getirilen düzenlemeler, toplu taşıma araçlarında taşınan yolcu sayısındaki kısıtlamalar ve diğer maliyet kalemlerindeki artışlar nedeniyle il genelinde toplu taşıma hizmetini veren esnafımız da ciddi derecede gelir kaybına uğramıştır. Ulaşım sektörümüzün etkisini hafifletmek amacıyla oda başkanlarımız ve teşkilatımızla yapılan görüşmeler ve Birliğimizce yapılan girişimler neticesinde Mersin’de ulaşım sektöründe faaliyet gösteren minibüs, midibüs, taksi, servis araçları gibi toplu ulaşım araçlarından her yıl alınan vize ücretlerinde değişiklik yapılmıştır” dedi.
Başkan Dinçer, Büyükşehir Meclis kararıyla 2021 yılı vize ücretlerinde; okul servis araçları hizmetini yürüten esnafa yüzde 90 indirimli, personel servis aracı hizmetini yürüten esnafa yüzde 55 indirimli, taksi, minibüs, midibüs, özel halk otobüsü gibi ulaşım hizmetini yürüten esnafa ise yüzde 55 indirimli olacak şekilde vize ücretlerinin düzenlendiğini ifade etti. Dinçer, yine alınan meclis kararıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, Ticari Taksiler Yönetmeliğinde yer alan yaş sınırının 10 yaştan 15 yaşa yükseltildiğini kaydetti.
Dinçer, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına olan duyarlılıklarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve meclis üyelerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:45
Öğle
12:57
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Toroslar’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Toroslar’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Özdemir: "Dünya sebze üretiminde 4., meyvede 6. sıradayız"

Özdemir: "Dünya sebze üretiminde 4., meyvede 6. sıradayız"

Kızıltan: “Mersin’e söz verilen yatırımların başka yere kaydırılmasına izin vermeyeceğiz”

Kızıltan: “Mersin’e söz verilen yatırımların başka yere kaydırılmasına izin vermeyeceğiz”

Yenişehir Belediyesinden vergi uyarısı

Yenişehir Belediyesinden vergi uyarısı

Akdeniz’de pandemi sonrası verilecek kurslar anketle belirleniyor

Akdeniz’de pandemi sonrası verilecek kurslar anketle belirleniyor

Yılbor’da hedef Endonezya pazarı

Yılbor’da hedef Endonezya pazarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.