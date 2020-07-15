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Başkan Doğan: "15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 4’ncü yıl dönümünde hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde saklamaktadır.

Başkan Doğan: "15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir"

Kütahya’nın Emet ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 4’ncü yıl dönümünde hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde saklamaktadır. Bundan 4 yıl önce ülkemiz şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuranların planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır’’ diye konuştu.

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Kütahya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
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