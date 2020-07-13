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Başkan Doğan Gaziantep’te başkanlarla görüştü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.07.2020 08:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaert ettiBaşkan Fatma Şahin ve 906 bin nüfusla Gaziantep’in 3.

Başkan Doğan Gaziantep’te başkanlarla görüştü

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaert etti
Başkan Fatma Şahin ve 906 bin nüfusla Gaziantep’in 3. büyük ilçesi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu makamlarında ziyaret eden Başkan Doğan oldukça verimli görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Ziyaretlerde belediye proje ve çalışmaları hakkında bilgi alışverişlerinde bulunma imkanı bulduk. Ortak çalışma konularında istişarelerde bulunduk ve Emet ilçemize neler kazandırabiliriz konularında istişareler yaptık. Başkanlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah kendilerini termal turizm cenneti ilçemize en kısa sürede bekliyorum’’ dedi.

Başkan Doğan Gaziantep’te başkanlarla görüştü

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