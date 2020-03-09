YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.Ziyarete, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner katıldı.Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Doğan, ziyaretteki amaçlarının rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.Başkan Doğan, “Sağlık insanın en büyük hazinesi.

Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Ziyarete, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner katıldı.
Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Doğan, ziyaretteki amaçlarının rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.
Başkan Doğan, “Sağlık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik kazalar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir” dedi.
Başkan Doğan’ın ziyareti esnasında, hasta yakınları ziyaretten dolayı başkan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
13:16
İkindi
16:31
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.