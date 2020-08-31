Başkan Doğan: ’’Kurallara uymalıyız’’

Korona virüs salgını süreci nedeniyle bulaş riskini azaltma adına geçen hafta açılmayan Emet sebze ve meyva pazarının çok sıkı tedbir ve denetimler yapılarak bu hafta açılacağı bildirildi.

1 Eylül Salı günü kurulacak olan Emet pazarında sosyal mesafeli tezgah açımı, dezenfekte, maske kullanım, seçmeden alım, pazar girişinde ateş ölçme gibi sıkı denetimlerle açılacağı açıklandı. Ayrıca tedbir karantinasında olupta pazara çıkma gibi ihtimaller üzerinede gerekli sorgulama ve denetimler yapılacak.

65 yaş üstü vatandaşların öğlen saat 12.00’ den sonra pazara girmelerinin yasak olduğu Emet pazarında, sigara içilmesi de yasaklanarak gerekli denetimler yapılacak.

Normalleşme sürecinde halkın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde pazar ihtiyaçlarını gidermesi adına tüm tedbirlerin alınarak denetimlerin gerçekleştirileceğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Vatandaşlarımızı pazara her aileden bir kişinin çıkması, sosyal mesafe, maske kurallarına uyulması ve toplum sağlığı adına görevlilere yardımcı olunması konusunda uyarıyoruz. Normalleşme sürecinde bireyler olarak birbirimize destek olmalı, sosyal hayatımızın felç olmaması adına kurallara azami dikkat etmeliyiz. Bireyler olarak kişisel tedbirlerimizi alarak ve beraber yaşadığımız toplum sağlığı adına kurallara uyarak salgın sürecini Allahın izniyle hep birlikte atlatacağız “dedi.

