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Başkan Doğan: "Yaşlılarımızın yanındayız"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.Başkan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ile birlikte, kapı önünde görüştüğü 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya, dezenfekte ve maskeden oluşan çanta hediye ederken, Ramazan Ayı dolayısıyla ihtiyaç ve taleplerini not aldırarak, gerekli desteğin sağlanması için talimat verdi.Yapılan ziyaretlerinin süreceğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Ülkemizin pandemi salgını ile mücadelesi tüm hızıyla devam etmekte.

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.
Başkan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ile birlikte, kapı önünde görüştüğü 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya, dezenfekte ve maskeden oluşan çanta hediye ederken, Ramazan Ayı dolayısıyla ihtiyaç ve taleplerini not aldırarak, gerekli desteğin sağlanması için talimat verdi.
Yapılan ziyaretlerinin süreceğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Ülkemizin pandemi salgını ile mücadelesi tüm hızıyla devam etmekte. Bununla ilgili oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerimizi almaktayız. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız bizlerin en kıymetli hazineleridir. Ömrünü, bütün emeğini ailesine, milletine, ülkesine adamış yaşlılarımıza hizmet götürmek, onları memnun etmek, hepimiz için toplumsal ve insanlık görevidir. Ülke olarak zor günler yaşadığımız dönemde kendi sağlıkları için evlerinden çıkmaları kısıtlanan yaşlılarımızı ziyaret ederek hal hatır soruyor, ufakta olsa hediyelerimizi veriyoruz. Kendilerinin ihtiyaç ve taleplerini alarak,yerine getirmeye çalışıyoruz. Değerli büyüklerimize ziyaretlerimiz esnasında mutlaka kendilerini koruması gerektiğini ve kendileriyle ilgili ihtiyaçlar oluştuğunda bizleri haberdar etmesini kendilerine ifade ediyoruz. Ramazan ayına girdiğimiz şu mübarek günlerde ziyareltlerimizle yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ülke olarak hep birlikte, gayret, tedbir ve dua ile Allah’ın izniyle bu belayı ülkemizden def edeceğiz”dedi.

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