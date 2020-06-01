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Başkan Doğan: "Yer altı çöp konteyneri sistemini hayata geçiriyoruz"

SAMSUN HABERLERİ  | 01.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçede yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri sistemini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.Çarşamba Belediyesi ilçe merkezinde yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri sistemini hayata geçiriyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçede yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri sistemini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.
Çarşamba Belediyesi ilçe merkezinde yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri sistemini hayata geçiriyor. İl etapta 30 yer altı, 70 yer üstü konteyneri haziran ayı içerisinde yoğunluğun olduğu mahallelere yerleştirilmeye başlanacak.
Yeni çöp konteyneri sistemi koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçiyor, çevre ve görüntü kirliliğini de önlüyor. Yeni sistemde modern toplama araçları ile operatör, araçtan inmeden emniyetli bir şekilde konteyner boşaltması yapabilirken zamandan büyük tasarruf edilmesi öngörülüyor.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Eski tip konteynerlerin sokaklarımızda oluşturduğu kötü görüntüleri ve kokuları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. İlk aşamada 30 noktaya 5 bin metreküplük yer altı çöp konteyneri, 70 noktada ise 3 bin 750 metreküplük yer üstü konteynerleri yerleştirileceğiz. Yeni nesil çöp konteynerleri çevre güvenliği, temizliği, halk sağlığı ve belediyemizin iş gücü açısından büyük avantaj sağlamaktadır” dedi.
Başkan Doğan, “Yer altı ve yer üstü konteynerleri özel vinçli kamyonlarla uzaktan kumanda sistemi ile tek bir kişi tarafından el değmeden boşaltıldıktan sonra, özel yıkama aracı ile iç yıkamaları yapılıyor. Modern donanımı ile konteynerlerin içini ve dışını temizleyen çevre dostu araç, pis suyu kendi haznesinde barındırarak çevreye kötü koku salgılanmasını engelliyor. Konteynerlerin temizliğinde, doğaya zarar vermeyen bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici temizlik malzemeleri kullanılıyor. Böylece konteynerlerin temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir biçimde sağlanırken, görüntü kirliliği, kötü koku, larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor” diye konuştu.
Çöp sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Halit Doğan, “Bir yıl içerisinde bine yakın yeni çöp konteyneri aldık, mahallelerimizin belirli noktalarına yerleştirdik ve tüm mahallelerimizden çöp toplamaya başladık. Bir başka yeni uygulamamız ise ‘Çöp taksi’. Bu uygulama sayesinde büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara daha kolay ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.

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