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Başkan Doğan’dan Basın bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Karkamış ilçesi Belediye Başkanı Ali Doğan yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, mesajında, "Türk basınında sansürün kaldırılmasının 106.

Başkan Doğan’dan Basın bayramı mesajı

Gaziantep’in Karkamış ilçesi Belediye Başkanı Ali Doğan yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.
Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, mesajında, "Türk basınında sansürün kaldırılmasının 106. yıl dönümünde tüm basın mensuplarının ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Görevini bu anlayışla, fedakarlıkla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler" ifadelerini kullandı.

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İmsak
03:45
Sabah
05:22
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:52
Yatsı
21:23

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