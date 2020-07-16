YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkan Doğan’dan kreş müjdesi

Başkan Doğan’dan kreş müjdesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevindeki çalışmalarda sona gelindi.Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte, Ocak ayında temeli atılan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevinde incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı.

Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevindeki çalışmalarda sona gelindi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte, Ocak ayında temeli atılan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevinde incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, kreşin yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacağını söyledi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevindik Mahallemizde yapımında sona geldiğimiz Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevini, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledik. Kreşimiz yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımızın hizmetinde olacak. Eğitime, çocuklarımıza ve onların geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Beren Saat: 'Her şey bitti' derken... Beren Saat: 'Her şey bitti' derken...
PARTNER Roza plaja indi! Roza plaja indi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:07

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.