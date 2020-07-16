Başkan Doğan’dan kreş müjdesi

Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevindeki çalışmalarda sona gelindi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte, Ocak ayında temeli atılan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevinde incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, kreşin yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacağını söyledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevindik Mahallemizde yapımında sona geldiğimiz Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevini, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledik. Kreşimiz yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımızın hizmetinde olacak. Eğitime, çocuklarımıza ve onların geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

