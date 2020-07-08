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Başkan Doğru Araban’da kurban kesilerek karşılandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçiş yapan Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret etti.CHP’den istifa ederek AK Parti’ye resmen geçişinden sonra ilk defa AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti’li Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’yu AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ilçe teşkilatı parti binası önünde koç kurban keserek karşıladı.

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçiş yapan Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
CHP’den istifa ederek AK Parti’ye resmen geçişinden sonra ilk defa AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti’li Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’yu AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ilçe teşkilatı parti binası önünde koç kurban keserek karşıladı. AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ilçe teşkilatı ile ilk defa İlçe Başkanlığında bir araya gelen Hasan Doğru İlçe Başkanı Kasney ve ilçe teşkilatı ile bir süre sohbet etti. Başkan Doğru ve Başkan Kasney, sohbet sırasında, "31 Mart Yerel Seçimlerinde yapılan çalışmalar sırasında birbirleri için karşılıklı olarak sarf edilen siyasi amaçlı sözler için birbirlerinden helallik aldıktan sonra konuşmasını sürdüren Başkan Doğru:31 Mart Seçimlerinde oy veren vermeyen herkesi kucaklayacağız. Hepimiz gelip geçiciyiz, kalıcı olan partimizin kurumsal kimliğidir. Hep birlikte Araban için, Partimiz için mücadele edeceğiz. Birbirimizi seveceğiz herkese karşı hoşgörülü olacağız" şeklinde konuşma yaptı.

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