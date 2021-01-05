YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Başkan Doğru projelerini Milletvekili Kirazoğlu’na anlattı

Başkan Doğru projelerini Milletvekili Kirazoğlu’na anlattı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.01.2021 11:34 | Son Güncelleme

AK Parti Araban İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Araban Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Parti teşkilat ziyaretlerinin ardından Araban Belediyesini ziyaret eden Kirazoğlu’nu Başkanı Hasan Doğru, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur ve Ümit Fırat Işık ile belediye meclis üyeleri karşıladı.Araban Belediyesini ziyaretlerinden dolayı AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu’na belediyemizce ilçe merkezi ve kırsalında yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim.

Başkan Doğru projelerini Milletvekili Kirazoğlu’na anlattı

AK Parti Araban İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Araban Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Parti teşkilat ziyaretlerinin ardından Araban Belediyesini ziyaret eden Kirazoğlu’nu Başkanı Hasan Doğru, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur ve Ümit Fırat Işık ile belediye meclis üyeleri karşıladı.
Araban Belediyesini ziyaretlerinden dolayı AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu’na belediyemizce ilçe merkezi ve kırsalında yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim. Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu’nun belediyemizi ziyareti sırasında belediye olarak hazırladığımız projeler hakkında da bilgiler verdim” dedi.

Başkan Doğru projelerini Milletvekili Kirazoğlu’na anlattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:41
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Esen Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Fahri Kaya Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.