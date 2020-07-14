YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Başkan Doğru, sosyal tesisin temelini attı

Başkan Doğru, sosyal tesisin temelini attı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Araban Belediyesi, Esentepe kırsal Mahallesi’nde yapacağı modern sosyal tesisin temelini attı.Gaziantep’in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun temelini attığı Esentepe kırsal mahallesi sosyal tesisi tamamlandığında mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı da ortadan kalkacak.

Araban Belediyesi, Esentepe kırsal Mahallesi’nde yapacağı modern sosyal tesisin temelini attı.
Gaziantep’in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun temelini attığı Esentepe kırsal mahallesi sosyal tesisi tamamlandığında mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı da ortadan kalkacak. Araban Belediyesi tarafından temeli atılarak inşaatına başlanan Esentepe Mahallesi Sosyal Tesisi inşaatının en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.
Başkan Hasan Doğru gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘’Esentepe mahallemizde bu güne kadar bir sosyal tesis olmadığı için mahallede yaşayan vatandaşlarımız yıllardır büyük sıkıntılar yaşıyordu. Araban ilçesi Belediyesi olarak Esentepe kırsal mahallemizin girişindeki 430 metre kare inşaat alanı bulunan arsa üzerine bayan erkek girişi ayrı ayrı olmak üzere iki katlı inşa edilecek olan sosyal tesiste 110 metre kare imam evi, 1 mutfak ve 1 lavabo olmak üzere modern bir sosyal tesis inşaatına başladık” dedi.
Mahallemizde ikamet eden hayırsever vatandaşlarımızın da sosyal tesisimize katkı sağlayacakları sözünü verdiler diyen Doğru, “İnşaatımıza hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları hayırlar için Araban Belediye Başkanı olarak şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Göncek yolu sıcak asfalt çalışması

Göncek yolu sıcak asfalt çalışması

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muharrem Balat’ın abla acısı

Muharrem Balat’ın abla acısı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.