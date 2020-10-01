YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Başkan Doğru’dan ’Dünya Yaşlılar Günü’ mesajı

Başkan Doğru’dan ’Dünya Yaşlılar Günü’ mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Doğru’dan ’Dünya Yaşlılar Günü’ mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Hasan Doğru yayımladığı mesajında, "Türkler tarihi boyunca çocukların ve yaşlıların korunmasına önem veren bir millet olmuştur. Türk kültüründe kökleşmiş olan sevgi ve merhamet duyguları çocuk ve yaşlı haklarını aile davranışının odak noktası haline getirmiştir. Ne mutlu ki bizler millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Yaşlılara saygı göstermek, onlara hürmet etmek dinimizin de en önemli gereklerindendir. Dinimize göre büyük yaşlı ve yardıma muhtaç insanlara gereken ilgi ve önemi göstermek temel ahlaki prensiplerdendir. Bu aynı zamanda gelişmiş ve medeni bir toplum olmanın da en önemli şartıdır. Bu düşüncelerimle başta bugünlerimizin mimarı olan elleri öpülesi ve ömürlük saygıyı hak eden Arabanlı aziz büyüklerimizin bu özel gününü kutluyor, aileleri ile birlikte yaşama sevinçlerinin hiç kaybolmadığı mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Başkan Doğru’dan ’Dünya Yaşlılar Günü’ mesajı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
İzmir Büyükşehir Belediyespor’da eski yönetim yeniden seçildi
İzmir Büyükşehir Belediyespor’da eski yönetim yeniden seçildi
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:25
İkindi
15:45
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Elif Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Asay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz
Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.