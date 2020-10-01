Başkan Doğru’dan ’Dünya Yaşlılar Günü’ mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Hasan Doğru yayımladığı mesajında, "Türkler tarihi boyunca çocukların ve yaşlıların korunmasına önem veren bir millet olmuştur. Türk kültüründe kökleşmiş olan sevgi ve merhamet duyguları çocuk ve yaşlı haklarını aile davranışının odak noktası haline getirmiştir. Ne mutlu ki bizler millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Yaşlılara saygı göstermek, onlara hürmet etmek dinimizin de en önemli gereklerindendir. Dinimize göre büyük yaşlı ve yardıma muhtaç insanlara gereken ilgi ve önemi göstermek temel ahlaki prensiplerdendir. Bu aynı zamanda gelişmiş ve medeni bir toplum olmanın da en önemli şartıdır. Bu düşüncelerimle başta bugünlerimizin mimarı olan elleri öpülesi ve ömürlük saygıyı hak eden Arabanlı aziz büyüklerimizin bu özel gününü kutluyor, aileleri ile birlikte yaşama sevinçlerinin hiç kaybolmadığı mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.



