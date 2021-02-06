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Başkan Doğru’dan Gazilik ünvanın veriliş yıldönümü mesajı

06.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Başkan Doğru’dan Gazilik ünvanın veriliş yıldönümü mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’e gazilik unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Gazilik nişanı Antep’i gururlandırmış, Anteplileri onurlandırmıştır" dedi.Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Türk milletinin şanlı tarihi bizlere gurur veren, her zaman övgüyle andığımız eşsiz zaferlerle doludur.

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’e gazilik unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Gazilik nişanı Antep’i gururlandırmış, Anteplileri onurlandırmıştır" dedi.
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Türk milletinin şanlı tarihi bizlere gurur veren, her zaman övgüyle andığımız eşsiz zaferlerle doludur. Milletimiz, tarih boyunca verdiği zorlu mücadelelerden alnının akıyla çıkmıştır. Atalarımızın verdiği mücadele, dünya tarihine altın harflerle yazılmış; tam 11 ay Antep aç, susuz, başlarına yağan mermilere aldırmadan direnmiş, son düşman askeri, topraklarımızı terk edene kadar mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Gaziantep’in işgal kuvvetlerine karşı verdiği mücadele, Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’nin temelini oluşturmaktadır. Gaziantep savunması dost düşman herkesin hayranlık ve takdirini kazanan, kendi imkanlarıyla düşmana karşı direnen bir halkın zaferidir. Aynı zamanda inancın, milli birlik ve beraberliğin ayağa kalkışıdır. Kurtuluş savaşının çetin zamanlarında Antep’te yakılan ateş, o muazzam direnişin meşalesini tutuşturmuş, Anteplilerin direnişi, yurdumuzun diğer yerlerindeki mücadele ve direnişlere örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.
Mesajında bugün ekonomisi hızla ilerleyen, gelişen ve istikrarlı bir Türkiye’de yaşadıklarını hatırlatan Hasan Doğru, "Bizlere bu güzel memleketi emanet eden gazilerin, şehitlerin torunları bugün dimdik ayaktadır ve birlik beraberlik içerisindedir. Bugün, Gaziantep’in, tarihte ve yeryüzünde gazi unvanını alan ilk ve tek şehir olduğunu gururla haykırdığımız günün 100’üncü yıl dönümü. Gazi şehrimize gazilik unvanının verildiği 8 Şubat onur günümüzdür. Onur günümüz tüm hemşerilerimize kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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