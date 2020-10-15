Başkan Doğru’dan kadın çiftçiler günü mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Arabanlı çiftçi kadınların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutlayan Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal iş gücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmaktadır. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de gerekse de Araban ilçemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar oynamaktadırlar. Kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, 1997 yılından beri ülkemizde Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile başta Araban Ovası’nın verimli topraklarında ünü Türkiye sınırlarını aşan başta meşhur Araban sarımsağının ve onlarca tarım ürünlerinin toprakla buluşması ve yetiştirilmesi sürecindeki alın teri akıtan fedakar ve cefakar Arabanlı kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, sağlıklı, bereketli ve bol kazançlı nice yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

