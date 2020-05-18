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Başkan Doğru’dan Kadir Gecesi mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kadir Gecesi münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "İnşallah 19 Mayıs Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece, Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz.

Başkan Doğru’dan Kadir Gecesi mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kadir Gecesi münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "İnşallah 19 Mayıs Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece, Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. İslam’da Mübarek Günler ve Geceler vardır. Bu Mübarek Gecelerin en önemlisi, Kadir Gecesi’dir. Çünkü Kuran-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır. Mübarek Ramazan Ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak etmenin coşku ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan Ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu mübarek gecenin, bu güzel Vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimizin yeni tip Kovid-19 koronavirüs salgını tehdidiyle yaşam mücadelesi veren başta Türkiye, tüm Türk dünyası ve yakın ve uzak çevremizdeki ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlar ve tüm insanlar için sağlığının son bulması ve sevgiyi, barışı ve huzuru getirmesi en büyük dileğimdir. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Arabanlı hemşerilerim olmak üzere, Aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu Gecenin Ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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