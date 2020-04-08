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Başkan Doğru’dan Polis Haftası mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, bu yıl 175’inci kuruluş yılı olarak kutlanacak Polis haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında "1845 yılında yayımlanan ‘Polis Nizamnamesi’ ile kurularak, kamu düzeninin sağlanması için zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin mesai yapmakta olan Türk Polis Teşkilatı, geçen süre zarfında kendisini sürekli olarak geliştirmiş, bilgi ve beceri ile donanmış olarak milletimize hizmet vermeye devam etmiştir.

Başkan Doğru’dan Polis Haftası mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, bu yıl 175’inci kuruluş yılı olarak kutlanacak Polis haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında "1845 yılında yayımlanan ‘Polis Nizamnamesi’ ile kurularak, kamu düzeninin sağlanması için zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin mesai yapmakta olan Türk Polis Teşkilatı, geçen süre zarfında kendisini sürekli olarak geliştirmiş, bilgi ve beceri ile donanmış olarak milletimize hizmet vermeye devam etmiştir. Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmenin yanı sıra, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde de büyük rol üstlenmektedir. Kamu düzenini koruyan kanunların uygulanmasında emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Bilinmelidir ki demokrasinin yaşaması, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını vererek görevlerini yerine getirmekte, bundan dolayı da toplumumuzun güven ve takdirini kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftasını kutluyor görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyor, görevleri başındaki tüm polislerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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