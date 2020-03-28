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Başkan Doğru’dan Şahin Bey’i anma mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesaj ile Gaziantep’i işgal eden Fransızlara karşı 200 gönüllü ile mücadele eden Şahin Bey’i şehadetinin 100’üncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, 200 kişilik gönüllü grubu ile Antep’in Kurtuluşunda büyük mücadele veren ve "Düşman askerleri cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez" diyen Şahin Bey’i, şehadetinin 100.

Başkan Doğru’dan Şahin Bey’i anma mesajı

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesaj ile Gaziantep’i işgal eden Fransızlara karşı 200 gönüllü ile mücadele eden Şahin Bey’i şehadetinin 100’üncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, 200 kişilik gönüllü grubu ile Antep’in Kurtuluşunda büyük mücadele veren ve "Düşman askerleri cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez" diyen Şahin Bey’i, şehadetinin 100. yıl dönümünde unutmanın mümkün olmayacağını belirterek, "Şahin Bey’in şehadetinin 100. yıl dönümünde, KOVİD-19 salgını nedeniyle zor günler yaşadığımız bu dönemde bile unutmadık, unutmayacağız. Tüm Gaziantepliler olarak Şahin Bey’i rahmet ve minnetle anıyoruz. Antep savunması esnasında Antep Heyeti Merkeziyesi’nin önerisi üzerine Kilis Yolu Kuva-i Milliye Komutanlığı’na getirilen ve ’Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’ diyen Şahin Bey, Gaziantep-Kilis Yolu Elmalı Köprüsü üzerinde tek başına Fransız Ordusuna meydan okumuş ve ciddi bir direniş göstermiştir. Dediği gibi de burada şehit düşmüş. Bu çok önemli bir mücadele ve bunun arkasındaki ruhu anlamak gerekiyor. Dokurcum değirmeninde 14 Antepli çocuğumuz cephede savaşanlara malzeme getirirken, şehit ediliyorlar. Yani bu top yekün bir mücadele. Bu yaşananlardan büyük dersler çıkarmalıyız. Bu büyük kahramanı ve Antep’in Kurtuluşu için mücadele veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum’’ ifadelerini kullandı.

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