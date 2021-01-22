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Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

22.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe Belediye Başkanı Av.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılının tamamlanması dolayısıyla öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Sancaktepe Belediyesi bünyesinde bulunan Abdurrahmangazi Kreşini ziyaret eden Başkan Döğücü, burada öğrencilere karne dağıttı.
Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Abdurrahmangazi kreşinde öğrenim gören minikler ara karnelerini aldı. Miniklerin karne sevincine Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Başkan Döğücü, Sancaktepeli çocukların daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. "Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun eğitim sürecinin başladığı en önemli dönemdir" diyen Başkan Döğücü, "Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor" dedi.
Sancaktepeli miniklerin karnelerine kavuştukları an yaşadıkları sevinç de görülmeye değerdi. Minik öğrenciler, yıldızlarla dolu karneleriyle büyük mutluluk yaşadı. Yıl içinde öğrendikleriyle hayata emin ellerde hazırlanan minik öğrencilerin, ortak iş yapabilme becerileri dikkatlerden kaçmazken, arkadaşlık bağlarının üst seviyede olduğu gözlendi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü yüzlerinden gülücük eksik olmayan minik öğrenciler ile karneleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

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