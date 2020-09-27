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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“fidan değil, ağaç dikiyoruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi olarak ağaçlandırma çalışmalarına büyük hızla devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi olarak ağaçlandırma çalışmalarına büyük hızla devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazımkarabekir Mahallesi ağaç dikme çalışmasının belediye çalışanları ile devam etiğini ve 170 ağacın toprak ile buluşturulduğunu söyledi.
Kazımkarabekir Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde; 15 yaş ve üzeri 80 tanesi Çınar Yapraklı Akçaağaç ve 90 tanesi Atlas Sediri olmak üzere ağaçlarımızı toprakla buluşturduklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini ve bu yıl 10 ile 50 yaş ağaçları toprak ile buluşturarak yeni bir ağaçlandırma çalışmasına örnek olduklarını kaydetti.
Doğal yeşil alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile Melikgazi’nin yeşil bitki örtüsü ile çevrelendiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, ağaçları katılımcı belediyecilik örneği ile sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve dernek üyelerin katılımı ile devam ettirileceğini sözlerine ekledi.

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